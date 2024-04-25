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Рожин: русские бойцы приступили к штурму завода в центре Красногоровки

Рожин: русские бойцы приступили к штурму завода в центре Красногоровки

ВС России штурмуют завод с двух сторон. Снова в деле “Царь-мангал”.Вооружённые силы России на протяжении нескольких часов наносили серьезные удары по местам, где расположились боевые формирования ВСУ в Красногоровке.

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