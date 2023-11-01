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"Триумф" российской ПВО - отечественные С-400 поставили абсолютный рекорд по количеству целей.

"Триумф" российской ПВО - отечественные С-400 поставили абсолютный рекорд по количеству целей.

17K прочитали Пожалуй, самой обсуждаемой на данный момент новостью касаемо нашего вооружения являются слова министра обороны о том, что наша система ПВО, а если быть точным "Триумф", поставила ни много ни мало абсолютный рекорд результативной работы за последние полтора года, да ещё и с рядом "изюминок".

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