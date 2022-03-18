Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт оштрафован на 25 000 долларов за мат в адрес болельщика. Инцидент произошел в среду в концовке матча «Нетс» против «Мэверикс» (111:113) в Барклайс-центре.
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