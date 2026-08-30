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Первый смартфон почти без рамки и с новым уникальным экраном. Oppo анонсировала серию камерофонов Find X10 c технологией ProXDR нового поколения

Первый смартфон почти без рамки и с новым уникальным экраном. Oppo анонсировала серию камерофонов Find X10 c технологией ProXDR нового поколения

Расширенный динамический диапазон будет работать во всех сценариях Главный директор по продуктам Oppo и основатель OnePlus Лю Цзуоху официально анонсировал флагманский телефон нового поколения от Oppo — серию Find X10.

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