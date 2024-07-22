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Спички - не игрушка

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Норвежцы столкнулись с подводной диверсией: Русский след, "Лошарик" и "чёрный лебедь" для Запада

Норвежцы столкнулись с подводной диверсией: Русский след, "Лошарик" и "чёрный лебедь" для Запада

Zhao Dingzhe/XinHua/Globallookpress Норвегия, которая, по утверждению журналиста Сеймура Херша, причастна к американскому теракту по подрыву "Северных потоков", сама стала жертвой подводной диверсии.

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