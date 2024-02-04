Борьба с пожарами требует эффективных мер. Бобруйск.

В рамках координационного совещания, которое прошло сегодня на базе прокуратуры Бобруйского района, рассмотрен вопрос о состоянии работы субъектов профилактики правонарушений по исполнению законодательства о профилактике пожаров и гибели людей от них.
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