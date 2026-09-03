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Пашинян: нет необходимости в присутствии в Армении российской 102-й военной базы

Пашинян: нет необходимости в присутствии в Армении российской 102-й военной базы

Российские военнослужащие на территории 102-й российской военной базы Южного военного округа в Гюмри © Сергей Гунеев/РИА Новости Армении больше не нужны российские военные, считает премьер-министр республики Никол Пашинян.

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