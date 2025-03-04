Россияне опасаются роста дискриминации женщин при найме

Это происходит из-за нового законопроекта о декрете.фото: pixabay.com/mohamed_hassan Каждый третий россиянин выразил опасения ростом дискриминации женщин при найме на работу из-за законопроекта о декрете.
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