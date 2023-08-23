Расчеты пушек «Гиацинт-Б» группировки Восток в зоне СВО продолжают выполнять боевые задачи

Благодаря слаженным действиям артиллеристов Восточного военного округа во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов и средств разведки удаётся успешно упреждать и сдерживать все попытки контрнаступления подразделений противника.
Благодаря слаженным действиям артиллеристов Восточного военного округа во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов и средств разведки удаётся успешно упреждать и сдерживать все попытки контрнаступления подразделений противника.
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