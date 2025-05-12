Первая спокойная ночь после обстрела прошла на границе Индии с Пакистаном

В ночь на 12 мая на границе Пакистана и Индии не было зафиксировано обстрелов и дронов. После недавнего обстрела Индии Пакистаном (по другим источникам первой огонь открыла Индия) на границе этих двух государств выдалась спокойная ночь.
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