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Орловские новости

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В Орле пропали два школьника с 9 сентября

В Орле пропали два школьника с 9 сентября

Подростки не вернулись домой после занятий, ориентировки на их поиск появились 11 и 12 сентября. Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении.

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