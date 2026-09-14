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Honor Magic 9, Magic 9 Pro Max и Magic 9 Super Edition: характеристики и варианты памяти перед анонсом

Компания Honor раскрыла подробности о конфигурациях памяти и цветовых вариантах серии смартфонов Magic 9, в которую войдут модели Magic 9 Pro Max, Magic 9 и Magic 9 Super Edition.

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