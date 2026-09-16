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Русская весна

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Польские депутаты хотят организовать марш во Львове ко Дню независимости Польши

Польские депутаты хотят организовать марш во Львове ко Дню независимости Польши

Польские активисты хотят организовать марш во Львове по случаю Дня независимости Польши 11 ноября. 21 депутат польского парламента обратился к премьеру Д.

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