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Захарова: смысл «очередного преступления киевского режима» в Буче — срыв мирных переговоров и эскалация насилия

Захарова: смысл «очередного преступления киевского режима» в Буче — срыв мирных переговоров и эскалация насилия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала целью «очередного преступления киевского режима» в Буче — срыв мирных переговоров и эскалация насилия.

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