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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» выиграет АПЛ с вероятностью 43,52%. Шансы «Ман Сити» – 40,96%, «Ливерпуля» – 4,44%, «Челси» – 1,03%, «МЮ» – 0,92% (Opta)

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на итоги сезона АПЛ. «Арсенал» укрепился в статусе главного претендента на чемпионство.

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