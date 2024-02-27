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El Mundo узнала о новой версии убийства российского летчика-перебежчика в Испании

El Mundo узнала о новой версии убийства российского летчика-перебежчика в Испании

Правоохранители в Испании, расследующие смерть российского летчика Максима Кузьминова, полагают, что он был вычислен не тогда, когда пытался привезти в Испанию бывшую девушку, а скорее тогда, когда , 52-летней Инны Кузьминовой.

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Комментарии
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E
Ed
Явно переводной,исключительно плохого качестаа , материал
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17 час.
И
Игорь
А по-моему это вброс. Где тело, предъявите. Хотят спрятать козла, вот и придумали. Где показуха?
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8 час.

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