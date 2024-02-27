El Mundo узнала о новой версии убийства российского летчика-перебежчика в Испании

Правоохранители в Испании, расследующие смерть российского летчика Максима Кузьминова, полагают, что он был вычислен не тогда, когда пытался привезти в Испанию бывшую девушку, а скорее тогда, когда , 52-летней Инны Кузьминовой.
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