⚡️Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️ 25 мая с 13.30 до 16.00 по следующим адресам: пер. Володарского, 10-22,17-21 пер.
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⚡️Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️ 25 мая с 13.30 до 16.00 по следующим адресам: пер. Володарского, 10-22,17-21 пер.