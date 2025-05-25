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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
⚡️Отключение электроэнергии в Новоаннинском

⚡️Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️ 25 мая с 13.30 до 16.00 по следующим адресам: пер. Володарского, 10-22,17-21 пер.

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