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Тото Вольфф: «В диапазоне между 2 и 10 местом борьба очень плотная»

Вольфф оценил положение команды перед квалификацией в Монако. Исполнительный директор «Мерседеса» отметил, что позади Шарля Леклера идет весьма плотная борьба, и что результат квалификации для немецкой команды может оказаться непредсказуемым.

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