Белоусов: коллегия призвана зафиксировать итоги решения поставленных в декабре задач

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания коллегии военного ведомства заявил, что предстоит обсудить, какие задачи, поставленные в декабре 2025 года, были выполнены за первое полугодие 2026 года.