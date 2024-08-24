ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем В России с 2026 года появится новая выплата для семей с детьми. Подробнее о ней рассказала младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк.
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