На юго-востоке Москвы обновят парк имени Артема Боровика

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков сообщил, что специалистами Комплекса городского хозяйства будут проведены работы по благоустройству парка имени Артема Боровика на юго-востоке российской столицы.
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