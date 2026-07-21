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На юго-востоке Москвы обновят парк имени Артема Боровика

На юго-востоке Москвы обновят парк имени Артема Боровика

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков сообщил, что специалистами Комплекса городского хозяйства будут проведены работы по благоустройству парка имени Артема Боровика на юго-востоке российской столицы.

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