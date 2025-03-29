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Михеев набрал очки в 4-м матче подряд – две передачи против «Вегаса». В «Чикаго» только у него плюсовая полезность по сезону

Нападающий «Чикаго» сделал две результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:5).

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