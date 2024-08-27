Полицейские Елабуги совместно с общественниками посетили лагерь «Юный строитель»

В своем выступлении член Общественного совета, майор милиции в отставке Михаил Красильников рассказал ребятам о своей служебной деятельности в период работы в органах внутренних дел, а также поделился яркими примерами из своей службы.
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