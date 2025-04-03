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Царьград

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В России предложили возвращать молодожёнам до 300 тысяч рублей за проведение свадьбы

В России предложили возвращать молодожёнам до 300 тысяч рублей за проведение свадьбы

Новый налоговый вычет предложили депутаты.В Госдуму на рассмотрение внесли предложение о налоговом вычете с расходов на свадьбу.

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