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Север Пресс

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Жительницу Муравленко осудили за удар ножом в живот во время ссоры

Жительницу Муравленко осудили за удар ножом в живот во время ссоры

В Муравленко суд вынес приговор местной жительнице, которая во время конфликта ударила знакомого ножом в живот.

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