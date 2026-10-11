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Царьград

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Как укрепить иммунитет в сезон холодов: 5 главных правил и скрытые угрозы от врача-терапевта

Как укрепить иммунитет в сезон холодов: 5 главных правил и скрытые угрозы от врача-терапевта

С приходом осенне-зимнего периода заболеваемость вирусными инфекциями традиционно возрастает. Однако сам по себе холод не является прямой причиной болезней — он лишь создает условия для их распространения.

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