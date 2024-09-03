Специалист назвала профориентацию способом для помощи с выбором профессии

Подростку поможет определиться с будущей профессией реальное погружение в работу, а также профориентационное тестирование, рассказала в беседе с RT карьерный эксперт передвижной «лаборатории» для профориентации и развития карьеры «Профитрак» центра «Профессии будущего» Виктория Хуторская.