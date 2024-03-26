Как выглядит Маджара, яркий мультяшный курорт на иранском острове Ормуз

Необычный курортный поселок с видом на Персидский залив построили на иранском острове Ормуз. В комплекс входят около 200 купольных зданий разного размера, которые радуют как яркими расцветками, так и плавными формами.
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