Довелось побеседовать с Карагановым о будущей идеологии России, которую сейчас предпочитают называть образом будущего.
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Чтобы у нас в стране была необходимая нам идеология должна прекратиться назойливая реклама всех СМИ и особенно, с экрана телевизора, которая учит детей быть потребителями, несмотря ни на что! И если у родителей нет денег, значит, дети должны заставить родителей взять в банке кредит и им неважно, чем они будут расплачиваться за этот кабальный кредит длительное время!( Необходимо с детского сада детей приучать к труду, любить свою Родину и понимать, что такое хорошо и что такое плохо, как бы банально это не звучало. И только тогда у нас будет надежда на светлое будущее нашей любимой России!