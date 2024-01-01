Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на федеральные законы об изменениях в закон о МРОТ и о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии