360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Kuchkov
    Что-то судьи милостивые попались, жалостливые или некомпетентные!? Дама разлагает общество, это пострашнее убийства о...Савеловский суд М...
  • айрат
    Правильно Иван, пока англожиды будут искать замену этой хохлжидовской проститутке нужно  срочно добивать остальных хо...Путин: ситуация н...
  • Марина Трянина
    об изменении ситуации можно говорить тогда, когда прекратятся обстрелы городов ЛДНР, Белгородской и Брянской областей...Путин: ситуация н...

МРОТ проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года

МРОТ проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 18,5% с 1 января 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на федеральные законы об изменениях в закон о МРОТ и о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх