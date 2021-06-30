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Мечта сбылась, только когда рассталась со своим мужчиной

Мечта сбылась, только когда рассталась со своим мужчиной

Ангелина смотрела на свой холодильник, как на пещеру с драгоценностями. Там, за белой дверью, Гелю ждала вкусная еда.

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Виктория Смолкина
Вот и правильно
Елена игрик
Кроме того, чтобы худеть "для себя, для ребенка", нужно еще одно, но главное качество - железная воля. Любить себя можно сколько угодно, а вот смочь сделать, это другое.
Натали Валуа
Трогательно и душевно.

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