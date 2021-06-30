Мечта сбылась, только когда рассталась со своим мужчиной

5МИНУТКАДети и семьяМечта сбылась, только когда рассталась со своим мужчиной Ангелина смотрела на свой холодильник, как на пещеру с драгоценностями. Там, за белой дверью, Гелю ждала вкусная еда.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктория СмолкинаВот и правильноЕлена игрикКроме того, чтобы худеть "для себя, для ребенка", нужно еще одно, но главное качество - железная воля. Любить себя можно сколько угодно, а вот смочь сделать, это другое.Натали ВалуаТрогательно и душевно.Комментировать
Свежие комментарии