Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Китай сотрудничает с сопредельными странами в борьбе с азартными онлайн-играми и мошенничеством в сфере телекоммуникаций -- МИД КНР

Пекин, 7 февраля /Синьхуа/ -- Китай активно налаживает двустороннее и многостороннее сотрудничество с Таиландом, Мьянмой и другими сопредельными странами в целях совместной борьбы с азартными играми в интернете и мошенничеством в сфере телекоммуникаций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх