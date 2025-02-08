Китай сотрудничает с сопредельными странами в борьбе с азартными онлайн-играми и мошенничеством в сфере телекоммуникаций -- МИД КНР

Пекин, 7 февраля /Синьхуа/ -- Китай активно налаживает двустороннее и многостороннее сотрудничество с Таиландом, Мьянмой и другими сопредельными странами в целях совместной борьбы с азартными играми в интернете и мошенничеством в сфере телекоммуникаций.