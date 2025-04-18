Россиян предупредили о телефонах с вирусами в продаже

Покупка дешевых смартфоном в ценовой категории до 5 тысяч рублей может обернуться неприятным сюрпризом для пользователей -— в них могут быть установлены вирусы и другое вредоносное программное обеспечение (ПО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии