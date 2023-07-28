Ветеран ЦСКА Пономарев об Исинбаевой: пускай ее не будет в нашем спорте
Олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву стоит исключить из состава исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).
Комментарии
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Предатель, сам обнуляет свои заслуги! Открестилась от званий, назвалась человеком мира! Тоесть Родины у неё тоже нет! Но в Испании есть счета, которые нужно спасать! Не удивлюсь, что скоро и она что нибудь запоет против России! За сохранение счетов то-же будет отрабатывать, как и другие уехавшие!))
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