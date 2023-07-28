Ветеран ЦСКА Пономарев об Исинбаевой: пускай ее не будет в нашем спорте

И

Игорь

Предатель, сам обнуляет свои заслуги! Открестилась от званий, назвалась человеком мира! Тоесть Родины у неё тоже нет! Но в Испании есть счета, которые нужно спасать! Не удивлюсь, что скоро и она что нибудь запоет против России! За сохранение счетов то-же будет отрабатывать, как и другие уехавшие!))