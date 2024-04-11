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Царьград

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На Трипольской ТЭС под Киевом тушат крупный пожар

На Трипольской ТЭС под Киевом тушат крупный пожар

В результате ночных ударов в Киевской области была поражена Трипольская ТЭС.Очевидцы из Киевской области опубликовали кадры сильного пожара на Триполской ТЭС, который возник после ракетного удара ВС России.

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