На Трипольской ТЭС под Киевом тушат крупный пожар

В результате ночных ударов в Киевской области была поражена Трипольская ТЭС.Очевидцы из Киевской области опубликовали кадры сильного пожара на Триполской ТЭС, который возник после ракетного удара ВС России.
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