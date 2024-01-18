Как я понимаю, наша власть решила перенять передовой опыт американцев и завести работников из Африки.
10 000 афророссиян
Комментарии
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Лев Сивохин
Надо заканчивать с этим грабительским капитализмом и создавать условия для возрождения социализма и полноценного развития семьи, как единицы нашего общества. Тогда и исчезнут условия для миграционной политики.
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4 час.
Юра Терских
Все делается для вреда страны этими экспериментаторами ,только ничего хорошего от этого народ не видел . Как сказал Л. Куравлев эти суки убивают страну
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3 час.
Дмитрий Gold
Пора вводить партмаксимум, никаких лишних денег по карманам директоров, получи две-три зарплаты рабочего и радуйся.
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2 час.
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