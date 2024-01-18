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10 000 афророссиян

10 000 афророссиян

Как я понимаю, наша власть решила перенять передовой опыт американцев и завести работников из Африки.

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Комментарии
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Лев Сивохин
Надо заканчивать с этим грабительским капитализмом и создавать условия для возрождения социализма и полноценного развития семьи, как единицы нашего общества. Тогда и исчезнут условия для  миграционной политики.
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4 час.
Юра Терских
Все  делается для   вреда страны   этими  экспериментаторами  ,только  ничего хорошего   от  этого  народ  не  видел .  Как сказал   Л. Куравлев  эти   суки убивают  страну
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3 час.
Дмитрий Gold
Пора вводить партмаксимум, никаких лишних денег по карманам директоров, получи две-три зарплаты рабочего и радуйся.
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2 час.

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