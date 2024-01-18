10 000 афророссиян

Лев Сивохин Надо заканчивать с этим грабительским капитализмом и создавать условия для возрождения социализма и полноценного развития семьи, как единицы нашего общества. Тогда и исчезнут условия для миграционной политики.

Юра Терских Все делается для вреда страны этими экспериментаторами ,только ничего хорошего от этого народ не видел . Как сказал Л. Куравлев эти суки убивают страну