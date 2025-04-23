Розничное кредитование в России упало на 52% в 2025

В первом квартале 2025 года объем розничного кредитования в России сократился на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,86 триллиона рублей, как сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
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