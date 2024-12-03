Шесть смельчаков из Братска отправляются на военную службу с поддержкой горожан

В Братске очередная группа добровольцев отправилась в зону специальной военной операции. Шесть смелых мужчин, готовых вступить в ряды защитников Родины, отправились на областной сборный пункт в Шелехов, чтобы подписать контракт с Министерством обороны РФ.
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