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Владимир Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву (посмертно)

Владимир Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву (посмертно)

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу — протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)", - гласит сообщение на официальном сайте Кремля.

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