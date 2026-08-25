Volkswagen анонсировал значительные сокращения рабочих мест в Германии

Volkswagen планирует сократить около 50 тысяч рабочих мест по всему миру в рамках действующей программы экономии, однако количество сокращений часто упоминается как теоретический расчет, а не утвержденный план.
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