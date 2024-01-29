Украинец решил попасть в Румынию и спрятал загранпаспорт в контейнер с салом

Украинец решил незаконно попасть в Румынию, спрятав загранпаспорт в контейнер с едой. В Государственной пограничной службе Украины заявили, что при задержании у него были обнаружены внутренний и заграничный паспорта.
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