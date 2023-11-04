Очередная атака ботов сорвала опрос ZAB.RU, об этом сообщил администратор Telegram-канала.В опросе на тему «Какой праздник вам ближе? День народного единства или годовщина Октябрьской революции» на протяжении дня лидировал ответ «Ни один из них».
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