Очередная атака ботов сорвала опрос ZAB.RU, об этом сообщил администратор Telegram-канала.В опросе на тему «Какой праздник вам ближе? День народного единства или годовщина Октябрьской революции» на протяжении дня лидировал ответ «Ни один из них».