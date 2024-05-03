Было ваше - стало наше: Путин врезал в ответ по европейским вассалам США

Веками эта свора западных перевёртышей была рабовладельцами, пиратами, разбойниками, грабителями, убийцами, вымагателями, нацистами, фашистами, что всё передавалось из поколения в поколение и до настоящего времени, что и выражалось в их с нами агрессивных отношениях....

valentina sergeeva

Странная всё-таки фраза "мы, наконец-то, поняли". Кто это "мы", россияне? Да бросьте! Мы не настолько тупые. И власть наша, а, тем более, военные всё поняли давным-давно ещё в прошлом веке. Просто тогда предателей сдуру во власть допустили. А сейчас правильнее будет сказать, что осмелились отвечать, наконец-то. И слава Богу, что осмелились. Значит, почувствовали уверенность и силу. А то "за державу было обидно". И стыдно утираться каждый раз. Ещё бы внутри страны порядок навести.