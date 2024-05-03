В Европе, наверное, до последнего надеялись, что Россия не пойдет на крайние меры. Но когда там узнали, какой ответ последовал на беспредел с российскими активами, им стало не по себе.
Было ваше - стало наше: Путин врезал в ответ по европейским вассалам США
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NN
No Name
Самое главное - назад им не отдавать то, что забрали
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14 час.
Валентин Щербаков
Веками эта свора западных перевёртышей была рабовладельцами, пиратами, разбойниками, грабителями, убийцами, вымагателями, нацистами, фашистами, что всё передавалось из поколения в поколение и до настоящего времени, что и выражалось в их с нами агрессивных отношениях....
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12 час.
valentina sergeeva
Странная всё-таки фраза "мы, наконец-то, поняли". Кто это "мы", россияне? Да бросьте! Мы не настолько тупые. И власть наша, а, тем более, военные всё поняли давным-давно ещё в прошлом веке. Просто тогда предателей сдуру во власть допустили. А сейчас правильнее будет сказать, что осмелились отвечать, наконец-то. И слава Богу, что осмелились. Значит, почувствовали уверенность и силу. А то "за державу было обидно". И стыдно утираться каждый раз. Ещё бы внутри страны порядок навести.
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2 час.
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