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NASA обновила студенческий челлендж NCAS для будущих специалистов аэрокосмической отрасли

NASA обновила студенческий челлендж NCAS для будущих специалистов аэрокосмической отрасли

NASA объявила об обновлении студенческого челленджа в рамках программы NASA Community College Aerospace Scholars (NCAS).

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