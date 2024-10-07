Врио бизнес-уполномоченного Сергей Шишов вошел в состав комиссии по оспариванию кадастровой стоимости на территории Ставропольского края

10 сентября врио уполномоченного по правам предпринимателей Ставрополья Сергей Шишов принял участие в заседании комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при краевом министерстве имущественных отношений в формате видео-конференц-связи.