Депутат Водолацкий: ВСУ при отступлении пользуются тактикой «выжженной земли»Пока идут переговоры между Россией и США, ВСУ применяют на фронте запрещённую мировыми конвенциями тактику «выжженной земли» при отступлении под натиском Армии РФ.