Харрис опережает Трампа в колеблющихся штатах

Вице-президент США Камала Харрис опережает бывшего американского лидера Дональда Трампа по уровню поддержки избирателей в четырех колеблющихся штатах из семи, которые, скорее всего, определят исход президентской гонки в ноябре.
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