В суде затягивается рассмотрение коррупционного скандала экс-главного дорожника Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийском районном суде затягивается начало рассмотрения уголовного дела над бывшим директором муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска Александром Сергеевым, который обвиняется в коррупции.
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