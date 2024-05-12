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Царьград

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В Госдуму поступили кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров

В Госдуму поступили кандидатуры на посты вице-премьеров и федеральных министров

В Государственную думу поступил список кандидатур на должности вице-премьеров, их заместителей и министров федеральных ведомств.

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