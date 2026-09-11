Переработка PFAS во фторид серебра методом электрических импульсов

Группа химиков из Университета Райса под руководством профессора Джеймса Тура разработала метод, который превращает отходы PFAS («вечных химикатов») не просто в безвредные неорганические соединения — что уже достигалось прежде, — а в коммерчески пригодный реагент: фторид серебра.
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